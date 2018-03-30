В аэропорту Сургута появятся VIP-бар и шведский стол (ФОТО)

Аэропорт Сургута показал макеты обновлённого бизнес-зала. Там появится мягкая мебель, стойки бара и шведский стол. Мебель для реконструкции локации на втором этаже аэровокзал заказывает через сайт госзакупок, сообщает «Новый день».

Аэропорт закупает шесть предметов мебели. Это стол ресепшн, шкаф-купе, гардероб и стойка для сумок, зона шведского стола, стойка бара, мебель бара. Подрядчик должен поставить мебель в течение 14 дней с момента подписания договора.

Торги проводятся в форме запроса предложений. Заказчик не определил максимальную сумму контракта – он ждет предложений от участников. Итоги конкурса будут подведены в апреле 2018 года.

Отметим, в январе 2018 года аэропорт выбрал подрядчика для ремонта этого бизнес-зала. Стоимость услуг, которую предложил победитель торгов – ООО «Строительные технологии» – 4,3 млн рублей. Эта же компания будет ремонтировать ресторан «Таверна» на втором этаже аэровокзала за 3,7 млн рублей. И обновит еще несколько помещений в аэропорту.

Структура собственности «Аэропорта Сургут» крайне непрозрачна. Информацию об аффилированных лицах найти в открытых источниках невозможною, несмотря на то, что есть стандарты раскрытия. Известно, что 19 процентов принадлежит властям. Остальные доли – у коммерческих компаний, бенефициарами которых являются, в том числе, офшоры.

Так бизнес-зал аэропорта выглядит сейчас

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 29.03.18

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