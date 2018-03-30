В администрации Югры отставка. Сменщика обещают назначить в ближайшее время

В администрации ХМАО произошли кадровые перестановки. Пост покинул директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Валерий Фомагин. Он проработал в департаменте около двух лет. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначена Ольга Солнова.

Как сообщили «Новому дню» в департаменте общественных и внешних связей Югры, Фомагин ушёл в отставку по собственному желанию 28 марта 2018 года. В администрации добавили, что экс-чиновник перешел на новое место работы. Исполняющий обязанности директора Ольга Солнова работает в департаменте с 2013 года, до 29 марта 2018 года она была заместителем директора.

В администрации округа в числе заслуг г-на Фомагина называют работу по строительству второго мостового перехода через Обь, реконструкцию вокзалов и строительство дорог. Там сообщили, что новый директор будет назначен в ближайшее время. Приказ о назначении подпишет губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Напомним, в соседнем ЯНАО не так давно также сменился директор департамента транспорта и дорожного хозяйства. Кроме того, буквально на прошлой неделе из отчета руководителя окружного полицейского Главка стало известно о крупных хищениях в дорожной сфере Ямала.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 30.03.18

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