В Югре осудят психически больного, который мстил судье

В суд направлено уголовное дело в отношении душевнобольного мужчины, который хотел сжечь машину судьи в Радужном (ХМАО-Югра). Обвиняемый старался таким образом отомстить служителю Фемиды за то, что её решения были не в его пользу. Примечательно, что машина не сгорела только благодаря ловкости и смелости самой судьи – она смогла предотвратить пожар.

Дела, за которые мстил злоумышленник, относились к гражданскому судопроизводству. На допросе злоумышленник рассказал, что недоволен решениями, которые выносила судья в 2010 и 2016 годах.

«В октябре 2017 года, надев парик и тёмные очки, мужчина подошел к автомобилю судьи и положил под него пакет с горючим веществом и легковоспламеняющимися предметами, которые поджёг. Сам же скрылся с места происшествия. Судья вовремя увидела дымящийся пакет и смогла отбросить его в сторону», – говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК Югры.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина имеет расстройство. Его, вероятнее всего, направят принудительное лечение.

Радужный, служба информации

Радужный. Другие новости 12.04.18

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