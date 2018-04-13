В Ханты-Мансийске обсудили перспективы развития энергетики и коммунального комплекса

В рамках Югорского промышленного форума-2018 АНО «Центр развития ЖКХ и энергосбережения Югры» и Проектный центр энергоэффективности и строительства общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в середине этой недели провели региональную конференцию, посвящённую развитию энергетической и коммунальной инфраструктуры на территории автономного округа при поддержке департамента ЖКХ и энергетики ХМАО-Югры.

Как сообщили агентству в отделе по связям с общественностью АНО «Центр развития ЖКХ и энергосбережения Югры», Свыше 50 представителей энергетической отрасли вместе с федеральными экспертами и главами муниципалитетов обсуждали повышение инвестиционной привлекательности региона, инструменты модернизации энергетической инфраструктуры на основе концессионных соглашений и энергосервиса.

Открыл конференцию заместитель губернатора Дмитрий Шаповал, отметивший пользу регулярного обмена опытом регионов и востребованность форума, в том числе как дискуссионной площадки.

Сомодератор конференции, председатель комитета энергетики «Деловой России» Дмитрий Липявко убеждён в особой значимости интеграции потенциалов субъектов РФ: «Мы заинтересованы в объединении экспертных и исполнительных ресурсов для комплексного решения задач в части реализации ключевых инфраструктурных энергоэффективных проектов. Нам нужно общаться между собой, чтобы в ходе такого общения появились новые идеи и возможности для реализации того потенциала, который заложен в нашем текущем бизнесе».

Представители проектного центра энергоэффективности и строительства общероссийской общественной организации «Деловая Россия» подняли актуальные вопросы о перспективах реализации проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП) в социальной сфере и привлечения инвестиций среднего бизнеса. Такие проекты позволяют обновлять и развивать социальную инфраструктуру без давления на бюджеты всех уровней, служат стимулированию создания высокорентабельного малого и среднего бизнеса.

Участники конференции обсудили принципы и условия концессионной деятельности в регионе, развитие энергосервиса, а также ключевые задачи на 2018-2020 годы в части реализации проектов повышения энергоэффективности в Югре.

Актуальные вопросы о механизмах поддержки реализации концессионных соглашений в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения в автономном округе осветила заместитель исполнительного директора Центра развития ЖКХ и энергосбережения Югры Анна Дубовая: «На сегодня в регионе действует 26 концессионных соглашения в 10 муниципальных образованиях. Приоритетом автономного округа является заключение концессионных соглашений в коммунальном комплексе именно в тех муниципальных образованиях, где ресурсоснабжающие организации осуществляют неэффективное управление, ежегодно формируют значительную задолженность за топливно-энергетические ресурсы. Поэтому одной из ключевых задач нашей конференции являются презентации концессионных предложений в муниципальных образованиях Югры и взаимодействие с потенциальными инвесторами».

В свою очередь, муниципальные образования – Когалым, Пыть-Ях, Югорск, Сургутский и Октябрьский районы поделились опытом реализации концессионных соглашений на территории своих регионов. Опыт этих соглашений наглядно продемонстрировал, какие мероприятия были запланированы и уже выполнены для модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в муниципалитетах. Были обозначены перспективы дальнейших партнёрских отношений и положительный опыт их реализации.

Деловая программа собрала на своей площадке множество спикеров, которые делились опытом и лучшими практиками для дальнейшего тиражирования. Многие проекты направлены повышение энергетической эффективности. ООО «Квантум Электрик Директ» представило водосберегающие аэраторы и энергоэффективные конфорки. Оборудование пройдёт опытные испытания в Югре и в случае подтверждения эффективности сможет применяться на территории всего автономного округа.

Важная роль на конференции была отведена энергосервису. Первый заместитель исполнительного директора Центра развития ЖКХ и энергосбережения Югры Илья Ким выступил с докладом на тему «Энергосервис как инструмент финансирования мероприятий, направленный на повышение энергоэффективности в бюджетной сфере».

«Сегодня уже не возникает вопрос о целесообразности заключения энергосервисных контрактов, они являются одним из основных механизмов повышения энергоэффективности. Использовать все механизмы и инструменты для того, чтобы эффективно расходовать имеющиеся ресурсы – это разумная и рациональная позиция. Югра – северный регион, девять месяцев у нас официально идёт отопительный сезон, поэтому основной потенциал возможной экономии мы видим именно в тепловой энергии. Индивидуальные тепловые пункты – это тот инструмент, который позволит снизить потребление ресурсов в среднем на 20-40%, как в бюджетных организациях, так и в многоквартирных домах», – отметил Илья Ким.

На протяжении работы форума были организованы специализированные выставочные экспозиции, представлено уникальное оборудование, услуги и достижения компаний.

Исполнительный директор Центра развития ЖКХ и энергосбережения Югры Эдуард Кинцле отметил, что округ нацелен на модернизацию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и энергетики, на развитие энергосервиса: «Основные инструменты для привлечения инвестиций – концессионные соглашения и энергосервис, это то, над чем сегодня активно работает Центр, реализуя концепцию «Югра-бережливый регион». Такие решения могут существенно повлиять на улучшение инвестиционного климата и повышение энергоэффективности.

Эдуард Кинцле совместно с директором по взаимодействию с органами государственной власти ООО «БерезкаГаз Компани» Мариной Ким представили губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталье Комаровой и заместителю министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексею Беспрозванных на объединённом выставочном стенде Депжкк и энергетики Югры, Центра развития ЖКХ и энергосбережения Югры, Проектного центра энергоэффективности и строительства «Деловая Россия», ООО «Перспектива», ООО «БерезкаГаз Компани», ГК «МКС», ООО «Лаборатория Новых технологий» и ООО «ОКТАФОРМ», ООО «Группа Полимертепло», ООО «Терматроник», ООО «Квантум Электрик Директ» и «ЭНТРОРОС» энергоэффективные материалы и оборудование, а также результаты деятельности округа в области энергосбережения.

Центром была проведена социальная компания в поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения ВместеЯрче, который пройдёт в Югре в этом году уже в третий раз. Гостям и участникам площадки раздавали памятную сувенирную продукцию и рассказывали о том, как беречь энергоресурсы. Стартующая весной социальная кампания будет продолжаться в Югре до поздней осени. Её мероприятия проходят в детских садах, школах, средних и высших учебных заведениях, в городских общественных местах, на предприятиях ТЭК. В 2017 году в мероприятиях было задействовано 308 образовательных учреждений начального, среднего и профессионального звена, 100 предприятий и более 30 тысяч человек. Югра вошла в первую пятёрку субъектов РФ по подписанию на официальном сайте фестиваля деклараций о бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономики России.

В рамках Югорского промышленного форума исполнительный директор Центра развития ЖКХ и энергосбережения Югры Эдуард Кинцле совместно с председателем проектного центра энергоэффективности и строительства общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Денисом Черепановым подписали соглашение о взаимном сотрудничестве.

«Соглашение нацелено на реализацию энергосервисных контрактов, энергетическое строительство, внедрение энергоэффективных и энергосеберегающих технологий. Ключевая задача соглашения, к решению которой мы приступили на конференции – проработать те возможные решения и механизмы, которые по их внедрению и реализации в Югре смогут дать положительный результат для каждого жителя. Это не только снижение итогового платежа, но и улучшение качества оказания услуг ЖКХ», – резюмировал Денис Черепанов.

Ханты-Мансийск, служба информации

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