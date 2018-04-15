Наталья Комарова, находящаяся в Сирии, рассказала про ракетный обстрел

Члены российской делегации, в состав которой входит губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, не пострадали при бомбардировках Сирии.

«Рано утром нас разбудили звуки разрывов. Работала сирийская ПВО, отражавшая нападение западных стран. У нас все хорошо. Российская делегация продолжает работать по программе», – сообщила губернатор Югры после вчерашнего ракетного удара.

Напомним, Наталья Комарова находится в сирийском городе Арбин, который неделю назад был освобожден от боевиков. Россияне прошли по разрушенному городу, пообщались с местными жителями.

«Посетили Восточную Гуту – города Харасту и Арбин, полностью освобождённый от террористов. Много разрушений. Очень много семей с детьми. Обстановка в целом спокойная. Если инспекторы ОЗХО заинтересованы в установлении истины, они могут приехать сюда и работать здесь», – сказала Наталья Комарова.

Как сообщают в департаменте общественных и внешних связей ХМАО, в рамках поездки запланированы встречи с председателем Народного совета Сирии Хаммудом Сабагом, муфтием Ахмадом Бадреддином Хассуном и патриархом Антиохийским и всего востока Иоанном Х. Планировалось подписание соглашения о сотрудничестве между «Единой Россией» и Партией арабского социалистического возрождения (ПАСВ или партия Баас), которая находится у власти в Дамаске с 1963 года, а также встреча с руководством страны.

Накануне США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по объектам в Сирии. В ходе атаки было выпущено более ста ракет, большая часть которых была успешно сбита сирийской ПВО. Президент Владимир Путин назвал удар по Сирии актом агрессии. Он также сообщил, что ни военные специалисты, ни местные жители не подтвердили факт применения химического удара в Восточной Гуте.

Ханты-Мансийск, служба информации

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