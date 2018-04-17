Житель Югры написал письмо Путину про работу городской полиции

Житель Нягани (ХМАО) написал письмо в администрацию президента РФ. В нём он поблагодарил сотрудников полиции города за их работу.

Как рассказали в пресс-службе управления МВД по ХМАО, заявитель рассказал, что в Нягани стало «спокойней жить». Горожанин чувствует себя в безопасности вне зависимости от времени суток.

Раньше жители Нягани уже обращались к президенту Владимиру Путину. Правда, тогда повод был неприятный. Во время прямой линии с главой государства летом 2017 года жительница города пожаловалась, что живёт в вагончике и не может дождаться переселения в нормальное жильё.

Нягань, служба информации

Нягань. Другие новости 17.04.18

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