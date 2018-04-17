В югорском городе готовятся к смене власти

В политических кругах Урая (ХМАО) распространяется информация о том, что на ближайшем заседании гордумы поднимется вопрос о смещении с поста председателя Галины Александровой. Согласно неофициальной информации, инициативу либо внесёт один из депутатов, либо сама г-жа Александрова заявит на заседании о досрочном сложении полномочий.

Сама председатель гордумы заявила «Новому дню», что в отставку не собирается. Ближайшее заседание гордумы Урая состоится 27 апреля 2018 года. На нём председатель Галина Александрова должна зачитать отчёт по итогам работы думы за год. Сейчас она находится в отпуске, но до заседания планирует его закончить.

«Я молода и красива, в отставку не собираюсь. Я сейчас отдыхаю, нахожусь в отпуске. Поправлю здоровье и с новыми силами приступаю к работе», – сказала «Новому дню» спикер.

Зампредседателя думы Урая Артём Бабенко сообщил агентству, что ничего не знает о том, что в повестку будет включён вопрос о смещении г-жи Александровой с поста председателя гордумы. Другой собеседник в депутатской среде, попросивший не называть его имени, сказал, что вопрос могут внести с голоса на самом заседании. Если за него проголосует большинство, то он будет рассмотрен. По его словам, скорее всего, так и произойдет, поскольку в настоящее время всех депутатов по одному вызывают в мэрию и настойчиво рекомендуют поддержать смену власти в думе.

Урай, служба информации

Урай. Другие новости 17.04.18

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