В Югре завершился зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять!» (ФОТО, ВИДЕО)

Всероссийский фестиваль городской среды «Выходи гулять!» завершился в Югре. Акция прошла во всех муниципалитетах, во второй половине марта и апреле к фестивальному движению присоединились Нижневартовск, Когалым, Покачи и Ханты-Мансийский район.

Выходи гулять!

На общественных территориях Нижневартовска, обустроенных в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» с 19 марта по 6 апреля прошли гуляния на пешеходной аллее средних школ № 6 и № 7. Участники фестиваля провожали зиму, радуясь началу оттепели. Для ребят в эти дни день была организована «Встреча весны», где они вместе с педагогами играли в подвижные игры, читали стихотворения, закликали весну, солнце и теплые дни. 24 марта на комсомольском бульваре средней школы № 12 стартовала городская экологическая акция «Всемирный день Земли», целью которой стали воспитание патриотизма и гуманного отношения к родной природе, пропаганда экологических идей и уважение ко всему живому. В этот день для горожан прошла насыщенная программа: конкурс рисунков и открыток, увлекательный флешмоб «Сохраним нашу Землю!», изготовление кормушек для птиц и развешивание их на деревьях. В последний день фестиваля, 6 апреля, в Нижневартовске была проведена игра «Кладоискатели: в поисках дружбы». Ребятам предстояло пройти ряд испытаний. Все присутствующие в этот день получили массу положительных эмоций.

В день смеха, 1 апреля, в Когалыме на территории зоны отдыха «Метелица» состоялась развлекательно-игровая программа «Хорошие выходные». Для юных когалымчан и их родителей был организован целый игровой блок: ребята активно занимались веселой рыбалкой, играли в различные игры, готовили пожелания и загадывали заветные желания. Финальным сюрпризом для участников фестиваля стало появление ростовых кукол. В течение первой апрельской недели в Ханты-Мансийском районе на детской игровой площадке села Селиярово по улице Братьев Фирсовых проходили театрализованные представления для детей «Вороний праздник».

Завершился фестиваль 7 апреля в Таёжном сквере в Покачах, где прошёл традиционный праздник народа ханты, посвящённый встрече весны, – «Прилет Серой Вороны». Сотрудники краеведческого музея познакомили участников мероприятия с культурой и традициями малочисленным народом Севера. Жителей развлекали игровой познавательной программой с изготовлением из прутиков ивы гнезда и вороны.

В Югре под лозунгом фестиваля прошло свыше 70 мероприятий в формате праздничных гуляний. Напомним, фестиваль проводился под эгидой Минстроя России в целях повышения вовлечения граждан в реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.04.18

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