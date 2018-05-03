В Югре мужчина украл для сына арбалет

В Нягани (ХМАО) полиция нашла мужчину, который похитил арбалет. Оружие использовалось для стрельбы по мишеням в аттракционе, который расположен в торгово-развлекательном центре.

Мужчина пришёл туда 29 апреля 2018 года вместе с сыном. Желая порадовать ребёнка, он выстрелил по условным мишеням в тире. Приз мужчине с сыном не приносили очень долго. Тогда посетитель решил просто забрать арбалет и уйти с ним вместе с ребёнком. Обстоятельства кражи описывают в пресс-службе МВД ХМАО. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Нягань, служба информации

Нягань. Другие новости 03.05.18

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