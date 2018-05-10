Власти Нижневартовска заявили, что пожар на свалке не травит жителей

Власти Нижневартовска заявили, что ЧП на муниципальном полигоне бытовых отходов не повлекло за собой негативных последствий. Как сообщили «Новому Дню» в администрации города, по данным на 7 часов утра 10 мая 2018 года превышения вредных веществ в воздухе не зафиксировано. «В том числе, в норме показатели по углекислому газу и формальдегидам», – сказал начальник управления по природопользованию и экологии мэрии Нижневартовска Владимир Кайгородов. Он добавил, что жалобы от населения не поступали. Прогнозы благоприятные: ветер дует в противоположную от города сторону.

Сигнал о возгорании на нижневартовском полигоне ТБО поступил в 14 часов 9 мая. Сотрудники МЧС до сих пор работают на месте. «Открытого огня нет. Это скрытое горение – внутри тлеет пласт мусора. Чтобы его потушить необходимо его поднять, разворошить, а потом пролить или засыпать песком. Это довольно сложная работа. Администрация города предоставила нам тяжелую технику, в общей сложности сейчас на месте работает 20 единиц техники», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе МЧС ХМАО. Там добавили, что на полигон выехали и сотрудники Роспотребнадзора. В ближайшее время они возьмут пробы воздуха, чтобы проанализировать их на предмет концентрации вредных веществ.

Местные экологи, между тем, говорят о том, что неоднократно писали жалобы по поводу нахождения на полигоне большого количества легковоспламеняемых, горючих и токсичных отходов, запрещенных к размещению и отсутствующих в лицензии ООО «Коммунальник» (эксплуатируюет свалку). Речь шла о промасленной ветоши, нефтепродуктах, покрышках, заглушках НКТ, автомобилях, пищевых отходах, которые так же, как и отходы из жилищ, запрещены по решению суда из-за угрозы столкновения птиц с воздушными судами.

«После внушения со стороны Росприроднадзора по ХМАО, «Коммунальник», судя по всему, прибрался и инспекторы ничего не нашли, кроме экстремального загрязнения грунтовых вод, загрязнения токсикантами и патогенными микроорганизмами, ртутью, тяжелыми металлами. Но, возможно, прибрались, не изъяв запрещенные отходы, не отправив их на утилизацию, а просто закопав. Тем самым обеспечив контакт нефтепродуктов с биогазом, создав бомбу замедленного действия, которая сейчас взорвалась», – предположил генеральный директор ООО НПЦ «ПЭК» Евгений Горелов. По его словам, необходимо сменить эксплуатирующую организацию и под надзором государственных органов, экспертов, инженеров улучшить экологическую обстановку в районе размещения отходов.

«А «Коммунальник» надо привлечь к ответственности за экологический террор в течение многих лет, предлагает эколог. – Что будет дальше, если ветер подует в город? Как долго будет продолжаться экологическая вакханалия со стороны «Коммунальника», который пользуется монопольными преимуществами и не заботится о содержании полигона в соответствии с законодательными нормами? Ждем, когда самолет упадет?».

Получить комментарии компании «Коммунальник» не удалось: руководство находится на месте ЧП.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 10.05.18

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