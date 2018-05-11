В Сургуте депутатами от ЕР хотят стать трудовик, безработный и нефтяники

В Сургуте единороссы озвучили полный список участников праймериз на довыборы в городскую думу. На два мандата претендуют 16 человек, сообщили агентству «Новый День» в региональном отделении ЕР. Мандаты в думе Сургута, напомним, стали вакантны после смерти депутата Владимира Рогулина и досрочной отставки депутата Евгения Барсова.

В четвёртом округе участниками стали Татьяна Зайцева (председатель Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России), Алексей Колосов (сотрудник ТФОМС), Дмитрий Нечепуренко (замгендиректора по АХЧ «Центра развития талантов ребёнка»). Ещё один претендент на участие в выборах – Пахом Шадчин (безработный), в прошлом году он пытался избраться в Псковскую думу. И, наконец, в предварительном внутрипартийном голосовании зарегистрировался представитель градообразующего предприятия – Пётр Скрябин (инженер-технолог «Сургутнефтегаз»).

В 22 округе участвовать в праймериз ЕР будут Владимир Абышев (председатель организации ветеранов уголовно-исполнительной системы), Татьяна Боженко (директор Центра развития талантов ребёнка), Надежда Болдырева (сотрудница детсада «Боровичок»). Помимо этого заявились местный строитель Владимир Колядин, Григорий Матвийчук (директор расчётно-кассового центра ЖКХ), местный активист Сергей Мелашенко.

Бизнес представляют также Ринат Миннуллин (финансовый директор «ИнтреТехЦентр») и Рустем Юсупов (директор «СветоДизайн – Югра»). Будут бороться за поддержку партии на выборах также пенсионер Сергей Мыльников и учитель труда Никита Никешин. Градообразующее предприятие в этом округе представит Сергей Кочетов (инженер «Сургутнефтегаз»).

Сургут, служба информации

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