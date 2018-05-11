В Нягани закрыли опасную гостиницу

В Нягани закрыта гостиница «Радуга». Прокуратура запретила эксплуатировать объект до тех пор, пока владельцы не устранят нарушение требований пожарной безопасности.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе проверки выяснилось, что все помещения четырехэтажного здания не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и эвакуации людей при пожаре. В гостинице отсутствуют планы эвакуации, а дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты. Кроме того, под лестничным маршем центрального входа первого этажа размещены горючие строительные материалы.

Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением. Определением Няганского городского суда эксплуатация гостиницы приостановлена.

Нягань, служба информации

Нягань. Другие новости 11.05.18

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