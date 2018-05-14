После отравления посетителя в Нефтеюганске закрыли японское кафе

В Нефтеюганске суд закрыл кафе японской кухни после отравления посетителя. На 20 суток приостановлена деятельность «Суши Wok», сообщили в управлении Роспотребнадзора по ХМАО.

В апреле 2018 года после обращения жителя Нефтеюганска санитарные врачи провели проверку заведения. Владельцем его является предприниматель Щинникова.

Выяснилось, что в заведении нет туалета, посетителям негде помыть руки, нет дезинфицирующих средств, помещение в принципе не подходит для кафе. В том числе не хватает отдельных комнат для хранения продуктов. Недостаточно моечных раковин для мытья рук, обработки овощей, мяса, рыбы, сырое мясо в мясной цех доставляется через производственный горячий цех. Нарушается товарное соседство при хранении сырой и готовой продукции.

Пищу готовят люди без медицинского освидетельствования и гигиенической аттестации.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 11.05.18

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