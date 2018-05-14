В Ханты-Мансийске в выходные горело кафе

В Ханты-Мансийске в воскресенье, 13 мая, горело кафе на улице Карла Маркса. По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение правил работы на кухне. Речь идёт о заведении в районе ТД «Гермес».

Эвакуировать гостей не пришлось, никто не пострадал, сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе МЧС ХМАО. Огнём повреждено помещение на площади 10 квадратных метров. Потушить пожар удалось, к счастью, быстро.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 14:40, о пожаре рассказали очевидцы. Через 7 минут пожарный расчёт был на месте, потушили через три минуты, региональном управлении МЧС.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 14.05.18

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