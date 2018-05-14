Фонд югорских властей нашёл миллиард рублей

Структура правительства ХМАО – Фонд развития ХМАО – отчиталась о работе в 2017 году. В документах сказано, что Фонд сумел привлечь инвестиций на один миллиард рублей в рамках государственно-частного партнёрства.

Компания в последнее время часто появляется в информационной повестке: она является соучредителем фирмы «Югра-Экология», которая борется за право стать мусорным оператором Югры. Фонд в своём отчёте по итогам 2017 года заявил, что занимается привлечение инвесторов и работой с бизнесом в рамках государственно-частного партнёрства. В реестр проектов в том числе входят полигоны утилизации ТКО (8,3 млрд рублей).

Согласно пояснениям Фонда, он сейчас проводит переговоры с потенциальным концессионером полигона в Сургуте. Полигон должны начать строить в 2019 году. Согласно материалам с официального сайта, инициатива в правительство Югры поступила от компании «Экоинжиниринг-Сургут». В заявке компании следующее предложение: 800 млн рублей они расходуют на полигон и ещё 600 млн рублей – на завод по обработке ТКО.

Один из бенефициаров компании – политик, бывший депутат Думы Сургутского района Дмитрий Рассказов. Кроме того, в отчёте о работе Фонда указан в качестве инвестпроекта Сургутский окружной центр охраны материнства и детства (инвестиции – 10,9 млрд рублей). Также Фонд занимается промышленным освоением Полярного Урала, в том числе строительством дороги Саранпауль – Игрим (объём инвестиций 103,4 млрд рублей). Ещё один проект правительственной структуры – мостовой переход через Обь в Сургутском районе (43,1 млрд рублей). Он на этапе концессионного конкурса. Итоги должны быть подведены в сентябре 2018 года. После этого 5 лет и 9 месяцев уйдёт на проектирование и строительство объекта, говорится в материалах Фонда. Общей фразой в отчёте описывается строительство школ. Фонд также занимается центром развития технологий добычи «бажен». Кроме того, в числе проектов структуры – расширение деятельности завода МДФ.

Ханты-Мансийск, служба информации

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