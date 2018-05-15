В Югре власти купили для переселенцев дом с неисправной канализацией и вентиляцией

Власти Нефтеюганского района купили для переселенцев квартиры с неисправной канализацией, вентиляцией и кривыми окнами. Низкое качество приобретённой за счёт бюджета недвижимости подтвердили в прокуратуре ХМАО. Речь идёт о жилом доме в посёлке Куть-Ях.

Прокуратура выяснила, что администрация района купила для граждан 51 квартиру у застройщика «Лесопромышленная компания» (ЛПК) в доме по адресу Железнодорожная д.20, посёлок Куть-Ях. В январе 2018 года надзорная инстанция вместе с санитарными врачами и стройнеадзором проверила квартиры в этом доме. Выяснилось, что вентиляция работает с нарушениями из-за того, что ЛПК допускала отступления от проекта при строительстве вентиляционных шахт. Кроме того, балконные двери и окна были установлены некачественно, что повлекло образование конденсата. А также были обнаружены нарушения в работе канализационной системы (жильцы всё время жаловались на неприятных запах сточных вод). Кроме того, выявлены нарушения градостроительных норм при вводе дома в эксплуатацию. Об этом говорится в ответе прокурора региона Евгения Ботвинкина на запрос депутата Госдумы Владимира Сысоева, который занимался жалобами жильцов неблагоустроенного дома.

Нарушения нашли и в работе управляющей компании «Тепловик», которая ничего не делала несмотря на обращения людей.

После проверки прокуратуры представления внесены застройщику – «Лесопромышленная компания», управляющей организации, а также главе Нефтеюганского района Галине Лапковской. ЛПК обещала сделать новую вентиляционную систему в доме, «Тепловик» должен прочистить канализацию, также в квартирах граждан отремонтируют двери и балконы. Администрацию Нефтеюганского района также обязали ввести в доме тепловые счётчики.

Нефтеюганский район, служба информации

Нефтеюганский район. Другие новости 14.05.18

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