В Югре фекалии из больницы сливают в местный ручей

Общественники обнаружили несколько незаконных сливов фекалий в Советском районе Югры. Одна из зон заражения – это зона в лесу, куда сливают отходы больницы.

«Во время выезда активистов ОНФ на место слива выяснилось, что после порыва канализационных труб в районной больнице посёлка Пионерский стоки вывели в городской ручей, который впадает в реку Ейтья, а оттуда – в Конду», – объяснили в сметном отделении ОНФ. «Труба скрыта – с одной стороны болото, с другой – куча мусора. Когда случилась авария – неизвестно, возможно, трубы прорвало во время зимних холодов, судя по смраду и степени загрязнений, отходы сюда сливают давно», – рассказал эксперт ОНФ в Югре Денис Такунцев. Его цитата приводится в сообщении на сайте местного отделения «фронтовиков».

Ещё один порыв в Пионерском произошел 10 мая в районе детской игровой площадки на улице Ленина. Фекалии затопили качели, карусели и песочницу.

В местном отделении ОНФ приводят реакцию властей: оказывается, они знают о проблеме. Там винят во всём районный «Водоканал», чьи сети ни разу не ремонтировались. Об очистке канализационных стоков нет и речи. В зимний сезон 2017-2018 годов канализация посёлков Пионерский и Малиновский замёрзла. За сброс в водный объект неочищенных стоков предприятию выписали штраф в 100 тыс. рублей, в администрацию Советского района 17 апреля 2018 года внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Общественники критикуют работу местных властей, которые долгое время игнорируют проблему. При этом Советский «Водоканал» берёт с жителей плату по полному тарифу, с учётом очистки сточных вод. По факту же услуга не производится.

Эксперты ОНФ намерены обратиться в Генпрокуратуру, поскольку в местной надзорной инстанции нарушений не усмотрели.

Советский район, служба информации

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