В Югре ссора с тётей загнала мужчину на ЛЭП. Для спасения пришлось обесточить целый город (ФОТО, ВИДЕО)

В Нягани (ХМАО) 15 мая 2018 года обесточили весь город, чтобы спасти мужчину, который залез на высоковольтную вышку. Он угрожал спрыгнуть с объекта электроэнергии. К счастью, трагедии удалось избежать – его уговорили спуститься.

Мужчина залез на ЛЭП

Как сообщили в пресс-службе управления МВД ХМАО, мужчину увидели местные жители в микрорайоне Пионерский Нягани. На место выехали сотрудники спасательных ведомств. Город был обесточен на время проведения операции. Переговоры с отчаявшимся жителем длились час. Как выяснили правоохранители, залезть на ЛЭП мужчина решил после ссоры с тётей. Ему 35 лет. В момент ЧП он был нетрезв. После благополучного спасения мужчину отвезли в наркологическое отделение.

В Минэнерго сообщили, что без света остались бытовые потребители города Нягани – около 21 тыс. человек, предприятия нефтедобычи ПАО «НК «Роснефть», железнодорожная станция Нягань. «В 12-57 первая и вторая цепи ВЛ 110 кВ «Красноленинская – Вандмтор» включены в работу, всем потребителям подано напряжение. Информация о нарушении технологических процессов на предприятиях нефтедобычи не поступала, сбой в движении поездов не зафиксирован», – заключили в Минэнерго.

Нягань. Другие новости 15.05.18

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