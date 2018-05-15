Югорских школьников кормили за взятки

Главным поставщиком продуктов в школы и детские сады Радужного занялись силовики. Директор унитарного предприятия «Комбинат общественного питания» подозревается в получении взятки, – сообщает пресс-служба СУ СКР ХМАО. Судя по всему, речь идет о Лилии Ломаченковой, которая в открытых источниках значится главой комбината.

Предполагается, что женщина получила от генерального директора коммерческой организации 186 тысяч рублей за лоббирование интересов фирмы при заключении и исполнении договоров на поставку продуктов питания для нужд муниципальных учреждений города. На комбинате прошли обыски, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.

Радужный, служба информации

Радужный. Другие новости 15.05.18

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