В Когалыме кафе-магазин кормил покупателей из посуды с кишечной палочкой

По настоянию надзорной инстанции в Когалыме (ХМАО) закрыли кафе, где нарушались санитарные нормы. В том числе, в здании не было туалета для посетителей, а на посуде нашли бактерии группы кишечной палочки. Речь идёт о кафе-магазине по адресу проспект Нефтяников, д.9А. На заведение в управление Роспотребнадзора пожаловалась жительница города.

В кафе-магазине не было гардероба для персонала, не было условий для мытья посуды, не соблюдались условия хранения продукции. Санитарные врачи во время проверки также нашли просроченную колбасу. Помещение не обрабатывали против насекомых и мышей. «В шести смывах из десяти с оборудования, столовых приборов, рук и спецодежды персонала, доски разделочной обнаружены бактерии группы кишечной палочки», – рассказали в управлении Роспотребнадзора ХМАО.

В отношении юрлица ООО «Жасмин+» возбуждено шесть дел об административных правонарушениях. Выписаны штрафы на общую сумму 220 тыс. рублей. После рассмотрения дела суд вынес решение о приостановлении деятельности предприятия на три месяца.

Отметим, накануне также стало известно, что в Нефтеюганске суд закрыл кафе японской кухни после отравления посетителя, речь идёт о заведении «Суши Wok».

Когалым, служба информации

Когалым. Другие новости 15.05.18

Югорских школьников кормили за взятки. / В Югре ссора с тётей загнала мужчину на ЛЭП. Для спасения пришлось обесточить целый город (ФОТО, ВИДЕО). / В Югре фекалии из больницы сливают в местный ручей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»