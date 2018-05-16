Депутат Югорска сообщил об отставке главы города

В Югорске может смениться глава города. Как сообщил депутат гордумы Антон Пантин, мэр Раис Салахов подал в отставку. По его данным, работой администрации Югорска недовольна губернатор Наталья Комарова. «Срочно! Глава Югорска Р.З.Салахов подал в отставку!!! – написал Пантин на своей страничке в ФБ. – По информации источников в правительстве ХМАО-Югры после ВКС губернатор Комарова Н.В. устроила жесткий разнос в связи с дополнительными затратами на строительство ФСК, Физкультурно-спортивный комплекс строится в городе Югорске более 11 лет и является самым большим спортивным долгостроем не только Югорска, но и всей Югры! Ждем официального подтверждения...».

В администрации Югорска «Новому Дню» информацию об отставке не подтвердили. «Раис Закиевич находится на работе, он на мероприятии», – сообщили в приемной.

Председатель гордумы Вячеслав Климин сказал, что в повестке очередного заседания вопрос о досрочной отставке Раиса Салахова не значится. Оно, кстати, намечено на 29 мая. Внеочередное заседание думы в Югорске не запланировано.

Напомним, Наталья Комарова не так давно, действительно, интересовалась готовностью физкультурно-спортивного комплекса в Югорске, который должны были сдать в эксплуатацию еще в 2017 году. Глава города сослался на проблемы с Госпожнадзором, который после проверки потребовал внести изменения в проектно-сметную документацию объекта. Салахов уточнил, что выполнение требований пожарных потребует дополнительного финансирования и перенесет сроки сдачи комплекса на 2019 год.

Югорск, служба информации

Югорск. Другие новости 16.05.18

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