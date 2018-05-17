На месторождении в ХМАО застрелили охранника

В ХМАО возбуждено уголовное дело по факту убийства охранника на территории Фаинского месторождения в Сургутском районе. Погибший работал в «Роснефть-Охрана Югра».

Как сообщают в СУ СКР по ХМАО, накануне тело мужчины было обнаружено с огнестрельным ранением головы. «В ночь на 16 мая между двумя охранниками, совместно распивавшими спиртное, произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в голову другого из пистолета. Смерть мужчины наступила на месте происшествия», – пояснили в следственном комитете.

В настоящее время стрелявший задержан. Ему предъявлено обвинение. Следователь ходатайствует перед судом о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 16.05.18

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