В Югре мэр покончил с собой

Глава администрации городского поселения Излучинск (ХМАО) Алексей Кудрик покончил жизнь самоубийством. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили сегодня днем в одном из гаражей ГСК «Железнодорожник».

По данному факту СУ СКР по ХМАО проводится процессуальная проверка. В настоящее время следователи работают на месте происшествия.

Пока обязанности главы администрации Излучинска временно исполняет его заместитель Виктория Берновик. «Дальше вопрос по главе будет решать Совет депутатов», – сказала она «Новому Дню». По словам Виктории Берновик, никаких проблем у Алексея Кудрика на работе не было, причины его самоубийства коллегам не известны. «Сейчас идут оперативные мероприятия, думаю, по итогам нам сообщат, что случилось на самом деле», – говорит замглавы.

Алексей Кудрик немного не дожил до своего 47-летия, он родился 22 мая 1971 года. Администрацию Излучинска он возглавлял с 2010 года, а всего проработал в мэрии 11 лет. Ранее, в 2005 году Кудрик трудился помощником первого заместителя главы Нижневартовска. Погибший был женат, воспитывал двоих сыновей.

Излучинск, служба информации

Излучинск. Другие новости 17.05.18

Завершена проверка в отношении прокурора Мегиона, обвинявшегося в избиении женщины. / От «ЮТэйр» потребуют компенсацию за нравственные переживания инвалида. / На месторождении в ХМАО застрелили охранника. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»