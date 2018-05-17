Штрафстоянки в Югре незаконно собирают с жителей деньги

Владельцы специализированных автостоянок в Югре нарушают окружное законодательство. Они отказываются отдавать владельцам транспортные средства, которые по той или иной причине попали на штрафстоянки.

В качестве примера в прокуратуре ХМАО приводят историю жительницы Нижневартовска. Машина женщины с другим водителем за рулем была задержана полицией в связи с нарушением ПДД и отправлена на стоянку ООО «Автоклуб» КАР-911.

Когда хозяйка пришла за своим автомобилем, ей отказались его возвращать. «С женщины потребовали оплатить услуги стоянки, более 40 тысяч рублей, – рассказала «Новому Дню» пресс-секретарь прокуратуры ХМАО Инга Снаткина. – Однако в соответствии с требованиями закона ХМАО-Югры «О перемещении транспортных средств на спецстоянку…» обязанность по возмещению стоимости перемещения задержанного транспортного средства на спецстоянку и его хранения возложена на лицо, совершившее административное правонарушение».

Кроме того, как пояснили в надзорном органе, неважно – является ли владелец машины нарушителем ПДД или нет – сотрудники спецстоянки обязаны вернуть ему транспортное средство незамедлительно в любое время суток. А деньги хозяин автомобиля может заплатить потом. Требовать от него оплаты услуг за перевозку и хранение ранее 30-ти дней со дня задержания владельцы стоянок не имеют права. Соответствующие изменения были внесены в закон еще 1,5 года назад.

В итоге прокурор внес руководителю специализированной стоянки представление об устранении нарушений законодательства. Транспортное средство возвращено законному владельцу.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 17.05.18

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