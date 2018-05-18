В Югре иностранцев заставили собирать пакеты на свалке

Полиция ХМАО рассказала о рейдах с бойцами ОМОН и Росгвардии по выявлению нелегальных мигрантов и нарушителей среди выходцев с Кавказа. Спецоперации вызвали сильный резонанс в Югре, поскольку задержанные пожаловались на массовые избиения и унижения.

В пресс-службе управления МВД Югры 18 мая сообщили, что в нескольких городах провели профилактические мероприятия. Нашли нарушения. «На 2 километре автодороги Нягань-Талинка на городской свалке обнаружили 10 нелегальных мигрантов, которые собирали полиэтиленовые пакеты на переработку», – рассказали в окружном полицейском Главке.

Кроме того, в Нягани силовики нашли мигрантов с фиктивной пропиской. В отношении иностранцев составили протоколы об административных правонарушениях.

В Сургуте нашли владелицу квартиры, которая прописала семерых мигрантов. Фактически иностранцы в квартире не проживали. Нарушительница находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

В Лянторе в ночь с 4 на 5 мая силовики проверяли места проживания мигрантов и выходцев из Северо-Кавказского региона. В отдел полиции по Сургутскому району доставили 40 выходцев из СКР, Средней Азии, Азербайджана. «Один из них нарушил миграционное законодательство»,– добавили в пресс-службе управления МВД ХМАО.

Кроме того, один из задержанных не выполнил законное требование сотрудника полиции и будет наказан. Четверо нарушителей будут привлечены к ответственности за употребление алкоголя или наркотических средств в общественных местах. Двое – за нарушение правил ношения оружия или патронов, либо взрывчатых веществ. Ещё один – за незаконную продажу алкоголя.

Ранее сами задержанные жаловались на применение силы, на пытки и издевательства. Агентство «URA.RU» приводило слова пострадавших о том, что ОМОН унижал всех задержанных. Как сообщил журналистам Артем Ватря – в отношении него применяли электрошок, хотя он даже не сопротивлялся.

В следственном управлении СК ХМАО говорили, что проведут проверку по жалобам задержанных.

Нягань, служба информации

Нягань. Другие новости 17.05.18

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