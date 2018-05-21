В Югре начали гореть леса

В ХМАО начались лесные пожары. Первое в 2018 году возгорание ликвидировали за 20 минут, сообщили в правительстве региона.

«Информация о первом лесном пожаре поступила в специализированную диспетчерскую службу Югры вечером 19 мая. Возгорание возникло на землях лесного фонда Самаровского лесничества в 74 км от окружной столицы в сторону города Нягань», – сообщили в правительстве.

Выгорело 0,02 гектара. Утром 21 мая пожаров не зафиксировано.

Нягань, служба информации

Нягань. Другие новости 18.05.18

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