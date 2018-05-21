В Новом Уренгое возмущены поведением подростков на Вечном огне

Жители Нового Уренгоя возмущены поведением подростков, которые проводили досуг на мемориале Вечный огонь. Фото группы молодых людей, сидящих на монументе, опубликовано в сообществе NUR. Live/ Новый Уренгой.

В пресс-службе МВД Ямала не смогли пояснить, есть ли основания для проведения проверки. Там попросили перезвонить позднее.

Год назад на Ямале сильный резонанс вызвал поступок молодого жителя Салехарда, который прикурил от Вечного огня. Хулигана снял его приятель и выложил ролик в Сеть. После того, как их личности установила полиция, они пояснили, что сделали это ради шутки. Прикуривавший от огня молодой человек Владимир Анисимов был отправлен в изолятор на 10 суток. Позднее жители Салехарда записали видео с извинениями и раскаянием.

«Солнечный закрыли. Стаи деградирующих школьников вышли на улицы города.....", – написал автор снимка в сообществе «NUR. Live/ Новый Уренгой» «Вконтакте»

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 21.05.18

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