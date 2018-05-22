В Югре объявлено штормовое предупреждение. В течениесуток 22 мая в Березовском, Советском, Белоярском и Кондинском районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ожидаются неблагоприятные погодные явления, – сообщили в МЧС.

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается усиление ветра до 15 – 20 м/с. «При порывах ветра уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций, – предупреждают спасатели. – Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска – мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач».

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 21.05.18

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