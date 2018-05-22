Губернатор Комарова показала полпреду Холманских, откуда берутся деликатесы

Губернатор ХМАО Наталья Комарова свозила замруководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова и полпреда Игорь Холманских на Югорский рыборазводный завод.

Гостям, в числе которых были также руководители Тюменской и Челябинской областей, презентовали технологические возможности предприятия, рассказали о воспроизводстве сиговых видов рыб, включая заготовку производителей, получение икры и т.д. Завод оснащен инкубатором Вейса, используемым для инкубации икры лососевых, осетровых и белорыбицы. Нормы загрузки икры пеляди в аппарат составляет 500 тысяч штук, белорыбицы – 200, сиговых – 300, а рипуса – 750 тысяч.

«Цепочка такова: личинка – подращивание в бассейнах – половозрелость – помещение в зимовал – отдача икры для следующего цикла формирования ремонтно-маточного стада и компенсационных целей, – рассказал генеральный директор завода Павел Павлов. – Мы сегодня выпустили около 50 миллионов сигов в один из наших рыбопитомников. Еще около 60 миллионов будет выпущено до конца этой недели».

Магомедсалам Магомедов выразил заинтересованность особенностями функционирования рыбопитомников, местами их расположения. Гости также подробнее расспросили об используемых кормах. Павел Павлов рассказал, что в настоящее время предприятие внедряет отечественную продукцию.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 22.05.18

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