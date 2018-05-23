Сургут посетил кардинал из Ватикана

В католической церкви Сургута побывал представитель Ватикана. Кардинал Герхард Людвиг Мюллер отслужил святую мессу и пообщался с прихожанами.

«Его Высокопреосвященство был искренне восхищен тем, как его встречали католики-прихожане и жители Сургута, растроган невероятной теплой, доброжелательной атмосферой, душевностью и открытостью людей», – рассказал «Сургутской трибуне» настоятель римско-католического прихода Святого Иосифа Труженика отец Марэк Ящковски.

В Сургуте кардинал Мюллер, бывший префект Конгрегации доктрины веры освятил корону для статуи Божьей Матери Фатимской и образ Иисуса Милосердного для местного храма.

Сургут, служба информации

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