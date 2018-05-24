Югра станет площадкой для проектов «Ростеха»

Югра станет пилотной площадкой для крупных проектов «Ростеха». Об этом шла речь в ходе встречи губернатора Натальи Комаровой с председателем совета директоров НПО «Конверсия», директором по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василием Бровко.

«Корпорацией разработана новая стратегия развития до 2025 года. Я отвечаю за развитие цифровой экономики. Поэтому вторым большим блоком в нашей деятельности является диверсификация экономики. Совместно с Внешэкономбанком создано предприятие, деятельность которого направлена на продвижение гражданской продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса в России и за рубежом. Эти направления можно реализовывать нашими совместными усилиями», – обратился к Наталье Комаровой Василий Бровко.

Глава региона сообщила, что Югра имеет колоссальный потенциал и заинтересована в биоматериалах. «Это несырьевые ресурсы. Есть все предпосылки для извлечения высокой добавленной стоимости из того, что находится у нас прямо под ногами – богатые запасы ягод, грибов, трав. Более того, предприниматели уже ведут активную деятельность в этом направлении. Они готовы организовывать плантации, несмотря на то, что имеются большие природные запасы. Важно не упустить этот момент, так как эти источники сокращаются за счет деятельности человека», – отметила Наталья Комарова.

По словам губернатора Югры, нефтегазодобыча оказывает существенное влияние на окружающую среду, но наибольшее негативное давление оказывают нефте- и газопроводы.

«Территория округа очень большая. В основном регион занят землями лесного и водного фондов – у нас насчитывается около 300 тысяч рек и озер. Поэтому все, что можно использовать для других видов деятельности, вместо добычи углеводородов, имеет ограничения. В этой связи нужно очень грамотно и оптимально подбирать участки для пользования», – сообщила она.

Василий Бровко отметил, что одним из направлений деятельности является подготовка региональных стратегий социально-экономического развития. «При обсуждении вопросов, связанных с Югрой, возникло множество пилотных идей, которые могут поменять ситуацию в российской экономике. Например, проекты по повышению качества оказания медицинских услуг, внедрения цифровых технологий по распознаванию лиц посредством камер видеонаблюдения. Пока эти проекты находятся на начальном этапе реализации, но возможность масштабирования некоторых направлений в промышленных объемах может принести региону не только экономический эффект, но и сделать его пилотной площадкой для больших государственных проектов», – рассказал Бровко.

Губернатор подтвердила желание участвовать в проектах и предложила создать постоянно действующую рабочую группу для формирования стартапов.

Ханты-Мансийск, служба информации

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