Владельца турбазы в Югре наказали за радиоактивный объект в общем доступе

Стали известны подробности обнаружения вертолёта с радиационным излучением в 2017 году на базе отдыха в ХМАО. Речь идёт о старом Ми-2 в «Ольгино» в Нижневартовске.

Летом 2017 года прокуратура сообщала о том, что владелец базы – «Мегацентр» – приобрёл аппарат у «Нижневартовскавиа». Место установки опасного вертолёта указано не было.

Как сообщили в пятницу, 25 мая, в управлении Роспотребнадзора ХМАО, вертолёт был установлен на общедоступном месте. В Сети даже можно найти его фотографии – это полуразрушенный корпус летательного аппарата. Как выяснилось, на то, что рядом с машиной «фонит», пожаловался один из жителей. Излучение исходило от радиоизотопного датчика обледенения типа РИО-3. Владелец турбазы приобрёл имущество в 2015 году как неликвидное.

В июле 2017 года радиоизотопный датчик передан для захоронения. По результатам административного расследования были направлены материалы дела в мировой суд для привлечения к ответственности ООО «Мегацентр» и АО «Нижневартовскавиа».

фото – специализированный форум

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 24.05.18

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