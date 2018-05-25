Стало известно, когда Югра превратится в ягодные плантации

Власти Югры отодвинули планы по развитию заготовки и переработки дикоросов на 10 лет – до 2030 года. Соответствующие изменения будут внесены в одноименную Концепцию в ходе сегодняшнего заседания правительства. Напомним, в ХМАО собирались организовать плантационное выращивание лесных и болотных ягод, считая, что только так можно получать большие урожаи (ежегодный допустимый объем заготовки по ягодам – 685 тыс. тонн).

ервый пилотный проект планировалось запустить к 2019 году. В климатических условиях округа хорошо растут клюква, брусника, голубика, черника, княженика и морошка. «Внедрение инновационных технологий по промышленному выращиванию ягод под механизированную уборку позволит значительно повысить урожайность, снизить трудозатраты на получение единицы продукции, тем самым превратить маловыгодное примитивное собирательство в прибыльный бизнес с гораздо более высокой и стабильной урожайностью лесных ягод и высокой механизацией труда», – говорится в Концепции.

В дальнейшем из ягод собирались делать высококонцентрированные сококонцентраты и продукты с добавленной пользой, тем самым диверсифицируя региональную экономику.

Развитие заготовительной и перерабатывающей деятельности в округе тормозится из-за ограниченного доступа к кредитным ресурсам, неразвитой транспортной и энергетической инфраструктуры, несовершенства норм действующего законодательства в части порядка предоставления участков лесного фонда и т.д. Существующие проблемы отталкивают субъекты малого и среднего предпринимательства, а также потенциальных инвесторов от освоения сферы заготовки и переработки пищевых,

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 25.05.18

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