В Мегионе скандальный МУП залил землю фекалиями

В Мегионе «Тепловодоканал» загрязнял землю сточными водами. Прокуратура обнаружила загрязненный участок площадью почти 7 тыс. кв. м. Согласно предварительному расчету размер ущерба, причиненного окружающей среде муниципальным предприятием, составил более 20 млн. рублей.

«Материалы проверки по данному факту направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли)», – сообщили в прокуратуре ХМАО.

Ранее по иску прокурора суд обязал муниципальное предприятие провести рекультивацию нарушенных земельных участков и привести их в первоначальное состояние. Кроме того, в апреле Мегионский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении экс-директора «Тепловодоканал». Он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями – перечислял подрядчикам деньги за невыполненные работы.

Мегион, служба информации

Мегион. Другие новости 25.05.18

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