Глава управления МВД Югры стал зарабатывать больше

Глава управления МВД Югры Василий Романица отчитался о доходах по итогам 2017 года в 3,2 млн рублей. Это превышает его заработок по итогам 2016 года, тогда сумма составила 2,8 млн рублей.

В собственности начальника полицейского Главка – участок, дом и две квартиры. Автомобиля в семье полицейского нет. Супруга г-на Романицы отчиталась о доходах в 1,7 млн рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 25.05.18

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