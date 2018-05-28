В Югре отметили Международный день соседей (ФОТО)

В Ханты-Мансийском автономном округе прошли культурно-массовые мероприятия, приуроченные к празднованию Международного дня соседей. Всероссийская акция проходит уже в четвертый раз. В Югре празднование Дня соседей приобрело традиционные характер.

Инициативу поддержали крупные муниципальные образования округа. Мероприятия прошли в Нягани, Сургуте, Покачах, Нефтеюганске, Нижневартовске, а также в Сургутском, Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Октябрьском районах.

В окружной столице акция состоялась в минувшие выходные на территории детской площадки, расположенной в придомовой зоне многоквартирных домов № 102 и № 104 по улице Строителей.

Поприветствовал жителей и гостей двора первый заместитель исполнительного директора АНО «Центр развития ЖКК и энергосбережения Югры» Илья Ким: «Проведение Международного дня соседей на территории Югры приобрело добрую традицию. Эта акция призывает к единству людей, проживающих рядом, к совместному решению общедомовых проблем. Важно понимать, что дом не заканчивается на пороге квартиры. Сегодня отрасль ЖКХ ориентирована на вовлечение жителей в процесс благоустройства, управления своими домами, создания благоприятных условий для жизни. В настоящее время в регионе ведутся активные работы по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». И здесь многое зависит от самих жителей. В свою очередь органы власти готовы поддерживать народные инициативы в вопросах благоустройства, сохранения исторического облика городов и поселений и создания современной среды. От лица Депжкк и энергетики Югры и Центра развития ЖКК и энергосбережения Югры поздравляю вас с этим праздником и желаю хорошего настроения!».

Мероприятие прошло в формате праздничных гуляний: для детей было организовано анимированное представление, весёлые танцы, конкурсы и сладкий стол.

Международный день соседей является отличным поводом для возвращения традиции добрососедского общения и коллективного досуга, совместного решения жилищных вопросов и организации культурных мероприятий. Сегодня здесь собралось свыше 50 соседей, чтобы в неофициальной обстановке провести время и наладить диалог. В честь акции каждый желающий получил в подарок брендированный брелок и учебное пособие «Школа грамотного потребителя услуг ЖКХ», созданное Центром развития ЖКК и энергосбережения Югры в целях повышения жилищной грамотности граждан и формирования хозяйственного отношения к общему имуществу в доме.

«Мы впервые побывали на таком дружном и весёлом добрососедском празднике: дети были рады программе, угощениям и подаркам! А нам, родителям, было приятно пообщаться с соседями в неформальной обстановке, обсудить насущные коммунальные вопросы и узнать друг друга поближе. Большое спасибо организаторам за отличное настроение на все выходные!» – поделилась впечатлениями Светлана, жительница многоквартирного дома.

В регионе в поддержку Дня соседей были организованы спортивные игры, конкурсы рисунков, коллективные работы по благоустройству и озеленению дворов, дни открытых дверей с управляющими компаниями в формате «вопрос-ответ» и многие другие активности.

Одни из ключевых событий прошли в Сургутском районе, где был представлен целый спектр мероприятий – акция по санитарной очистке придомовых территорий «Дружные соседи – наш чистый дом», экологическая акция «Чистый берег», работа консультативных пунктов ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций по ликвидации дебиторской задолженности, выездная торговля саженцев зелёных насаждений для садоводов и огородников, проведение встреч с жителями по вопросам создания советов многоквартирных домов, а также субботник на придомовых территориях.

В Нефтеюганском районе был организован прокат лодок и катамаранов, игровая программа «Дом в котором мы живем», а завершился праздник традиционным субботником. В Нягани состоялся день открытых дверей для жителей с представителями управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и Общественного совета для обсуждения актуальных проблем в сфере ЖКХ. Горожане также вышли на уборку и озеленение придомовых территорий.

Ханты-Мансийск, служба информации

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