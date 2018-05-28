Губернатор Югры сообщила, когда выйдет с жителями на прямую связь

Губернатор ХМАО в первый день лета, 1 июня, проведет прямую линию с жителями округа. С 18 часов Наталья Комарова начнет отвечать на телефонные звонки югорчан. Трансляцию можно будет увидеть в прямом эфире телеканала «Югра» и в социальных сетях – прежде всего в официальном штабе правительства Югры «ВКонтакте». Уже сейчас вопросы главе региона можно задать, перейдя по ссылке или позвонив по номеру горячей линии центра «Открытый регион» 8-800-101-00-86. Во время эфира вопросы губернатору будут приниматься по многоканальному телефону 8-800-350-76-21. Кроме того, оставить свои предложения или пожелания в режиме онлайн можно будет в штабе правительства Югры ВКонтакте.. Напомним, в ходе прямой линии, прошедшей в 2017 году, к Наталье Комаровой обратились 792 человека. Они направили 960 вопросов, в эфире глава региона дала ответ на 24 вопроса. Письменные ответы на остальные югорчане получили в течение месяца

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.05.18

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