В Югре двое мужчин сгорели на охоте

В Югре в охотничьей избушке сгорели двое мужчин. ЧП произошло в ночь на 27 мая 2018 года на территории родовых угодий в Ханты-Мансийском районе. Это в 100 километрах от Ханты-Мансийска. Следователи проводят проверку.

В результате пожара сгорело несколько строений. В одном из них нашли человеческие останки. «По предварительным данным, погибшими являются двое мужчин, которые арендовали избушку на период охоты», – рассказали в пресс-службе следственного управления СК ХМАО.

Специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу. Также проводится судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти.

фото – пресс-служба СК ХМАО

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.05.18

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