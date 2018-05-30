На месторождении «Роснефти» погиб рабочий

В Югре на месторождении «Кондинское» погиб рабочий. Как сообщает СУ СКР по ХМАО, 27 мая около 12 часов при производстве работ на кустовой площадке водитель автомобиля «КАМАЗ» задним ходом наехал на мастера капитального ремонта скважин. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Следователи проводят процессуальную проверку по факту гибели работника. «В ходе проверки будет дана оценка не только действиям водителя, но и действиям всех лиц, ответственных за обеспечение безопасности при проведении работ на данном объекте»,– сообщили в следственном комитете.

Кондинский район, служба информации

Кондинский район. Другие новости 29.05.18

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