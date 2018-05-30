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Среда, 30 мая 2018, 13:32 мск

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Власти ХМАО продали «Югорию» неожиданному инвестору

Страховая компания «Югория» продана на торгах. Новым владельцем бывшего актива властей ХМАО стала компания ООО «Регион Инфраструктура», сообщает «Новый день».

ГСК «Югория» продана по начальной цене торгов – повышения цены не было. Сумма сделки составила 2,893 млрд рублей. Помимо победителя на страховую компанию претендовали «Совкомбанк» и ООО «Концерн «Россиум». Известно, что новый владелец страховой компании – ГК «Регион» – является партнёром в том числе «Роснефти» и «Сургутнефтегаза».

Директор страховой компании ХМАО Алексей Охлопков сообщил, что основные подразделения останутся в Югре.

«Мы продолжим реализовывать нашу стратегию, с фокусом на рыночное розничное страхование. Очень рад, что новым акционером стал крупный финансовый инвестор, это означает, что компания сохранит свою самостоятельность, бренд и коллектив», – заявил г-н Охлопков.

Директор компании – инвестора сообщил, что страховая фирма будет развиваться в Сибири и на Урале, где позиции группы «очень сильны».

«Мы давно планировали дополнить нашу постоянно расширяющуюся линейку финансовых услуг услугами страховой компании. Сегодня у группы достаточно сил и возможностей для реализации этого направления. Мы оценили потенциал ГСК «Югория» и свои возможности в части дальнейшего развития бизнеса и эффекта от синергии с действующими направлениями деятельности, после чего приняли решение об участии в аукционе», – сказал председатель СД ГК «Регион» Сергей Менжинский, которого цитируют на сайте фирмы.

В состав группы «Регион» входят брокерская компания, управляющие компании «РЕГИОН Эссет Менеджмент», «Регион Девелопмент». А также компания «Регион Лизинг», «Дальневосточный банк», «Руснарбанк».

Власти Югры несколько раз пытались спасти компанию «Югория», выделяя финансовую помощь. В том числе была одобрена допэмиссия на 4,2 млрд рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 30.05.18

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