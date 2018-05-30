У югорчан отбирают квартиры, незаконно подаренные мэром

Прокуратура Покачей заявила о незаконности приватизации муниципальных квартир. Отчуждение помещений из жилищного фонда согласовал бывший глава города Раян Халиуллин. Решать такой вопрос единолично он не имел права. Всего экс-мэр раздал гражданам 11 муниципальных служебных квартир, в том числе, одно из помещений досталось родственнику сотрудника администрации. В результате городу был причинен ущерб на сумму свыше 20 млн рублей. Прокуратуре удалось вернуть в собственность муниципалитета уже восемь квартир.

«Шесть квартир возвращены сейчас, две – чуть ранее. Что касается трех оставшихся, иски по ним находятся на рассмотрении в суде», – сообщила «Новому Дню» пресс-секретарь прокуратуры ХМАО Инга Снаткина. Напомним, в сентябре 2017 года бывший глава Покачей был признан виновным в превышении должностных полномочий, суд приговорил его к штрафу.

Покачи, служба информации

Покачи. Другие новости 30.05.18

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