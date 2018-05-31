В Югре увеличат плату за капремонт

Власти Югры намерены увеличить взносы на капремонт для жителей автономии. Об этом стало известно в четверг, 31 мая, в рамках заседания окружной думы. Накануне этот вопрос обсуждался на профильном комитете депутатами. Прокомментировать рост сборов попросил Александр Мещангин, сообщает «Новый День».

Как сообщил замгубернатора Югры Дмитрий Шаповал, присутствующий на заседании думы, озвучить сумму новой платы он не может. Он также не смог назвать сроки повышения взносов. «У нас решения о повышении тарифа, этот вопрос нужно опубликовать. Вопрос обсуждается, в том числе и с представителями думы. Идёт экономическое обоснование. Потом мы будем вносить в правительство и на публичное обсуждение», – сказал г-н Шаповал.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 30.05.18

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