В Югре объявлено штормовое предупреждение

В четверг, 31 мая, в Югре ожидаются неблагоприятные погодные явления. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня возможно усиление ветра до 16 – 21 м/с. Также в округ придут дожди с грозами.

В ГУ МЧС России по ХМАО рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, избегать нахождения под деревьями или плохо закрепленными уличными конструкциями.

«В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращайтесь на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или в дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112», – напоминают спасатели.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 31.05.18

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