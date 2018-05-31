В Сургуте проверят бассейн, в котором чуть не утонул ребенок

В Сургуте следователи проверят сотрудников аквакомплекса «Водолей». В соцсетях появилась информация о том, что в бассейне тонул 14-летний подросток, а персонал бездействовал, мальчика вытащили обычные посетители. Некоторое время он пролежал на дне и нахлебался воды, был без сознания. Очевидцы отмечают, что спасатель и медицинский работник даже не знали, какие действия нужно предпринять в чрезвычайной ситуации. В чувство ребенка приводила одна из посетителей Ольга Мурашко. Женщина ежегодно проходила курсы по оказанию первой помощи и не растерялась.

«Сама от себя ожидала, все знания сразу вспомнились. Особенно когда увидела мальчишку лежащего на бортике. Взгляд мутный был, я даже не помню, как вылетела из воды, – рассказывает Ольга Мурашко. – В аптечке не было нашатыря, вот как. Только все для перевязки. Мальчик молодец, он старался делать все, что говорили. Больше всего боялась, что он отключится опять. Будь здоров, Саша!».

«Если бы не Ольга, мальчика бы не спасли. Слава Богу! Саша жив. А Ольге – низкий поклон!!! И мужчинам, которые мальчика со дна подняли», – написала в группе «О, Сургут!» Ольга Дубинова.

Как сообщили в СУ СКР по ХМАО, следствие намерено дать оценку действиям либо бездействию работников комплекса в рамках процессуальной проверки, организованной по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 31.05.18

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