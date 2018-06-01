Изменения в правительстве Югры: один замгубернатора ушел в отставку, второй получил новые полномочия

Заместитель губернатора ХМАО, директор департамента экономического развития Павел Сидоров отправлен в отставку. С 1 июня он покидает свой пост по собственному желанию. Глава округа Наталья Комарова накануне подписала постановление о внесении изменений в персональный состав правительства.

Узнать у Павла Сидорова причину увольнения и планы на будущее не удалось – он не отвечает на звонки.

Напомним, работа департамента экономического развития не раз привлекла внимание силовиков. В 2016 году в отношении подчиненных Сидорова были возбуждены уголовные дела. Их подозревают в получении взяток. В 2015 году прокуратура ХМАО требовала от властей проверку в отношении самого Сидорова на предмет соблюдения им требований к служебному поведению. Тогда обнаружились коррупциогенные факторы в деятельности Фонда поддержки предпринимательства Югры, который возглавляла супруга Сидорова. Поскольку Фонд был подотчетен и подконтролен департаменту экономики, имел место конфликт интересов.

Кроме отставки Сидорова в правительстве ХМАО произошли некоторые организационные изменения. Как следует из вчерашнего распоряжения Натальи Комаровой, Юрий Южаков, в ведении которого до настоящего времени находился департамент проектного управления, как заместитель губернатора будет курировать вопросы спорта и культуры.

Согласно новому распределению обязанностей, Всеволод Кольцов продолжит координировать работу исполнительных органов власти в части здравоохранения, образования и молодежной политики, а также социального развития.

Ханты-Мансийск, служба информации

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