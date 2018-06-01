За социалку в Югре будут отвечать сразу два замгубернатора

Глава ХМАО Наталья Комарова прокомментировала перераспределение полномочий между своими заместителями. По ее словам, теперь кураторство в социальной сфере будут обеспечивать сразу два замгубернатора. За Всеволодом Кольцовым закреплены департаменты образования и молодежной политики, социальной политики, здравоохранения. За Юрием Южаковым – физической культуры и спорта и культуры.

«Для Юрия Александровича это новая сфера деятельности, поэтому прошу сконцентрироваться, создать условия для того, чтобы обеспечить развитие физической культуры и спорта, в том числе молодежного, детского. Прошу внимательно отрабатывать механизмы синхронизации деятельности, и в этой области в том числе, с другими социальными отраслями», – сказала губернатор.

При этом Южаков оставит должность директора департамента проектного управления. «Если рассматривать запуск и развитие в регионе системы проектного управления, то нужно сказать, что это завершенный и успешный процесс. Этот вывод я основываю на том, как его оценивают эксперты в сфере государственного управления», – сказал он.

Всеволод Кольцов, комментируя решение Натальи Комаровой, сказал, что оно позволит ему сконцентрироваться на таких важнейших социальных отраслях как образование и молодежная политика, социальная поддержка граждан и здравоохранение.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 01.06.18

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