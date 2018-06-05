На Югру надвигается непогода

В Югре объявлено штормовое предупреждение. По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду, 6 июня на территории округа ожидается переменная облачность, местами небольшой, по западным районам умеренный, дождь. Местами гроза. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

МЧС рекомендует жителям соблюдать меры безопасности. По возможности ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, избегать и т.д.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 05.06.18

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