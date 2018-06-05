В Югре орудуют догхантеры

В Ханты-Мансийске орудуют догхантеры. Об этом в соцсетях сообщают жители города. «На беседке возле храма по ул. Гагарина (где не отдохнуть даже) нашли помирающую собаку. В сало напихали иголок», – написали участники группы ВКонтакте «Типичный Ханты-Мансийск» и проиллюстрировали пост фотографиями.

По словам очевидцев, собаку спасти не удалось – животное скончалось в машине по пути в ветеринарную клинику.

Фото – группа ВКонтакте «Типичный Ханты-Мансийск»

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 05.06.18

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