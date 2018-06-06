Любовь к шоколаду довела жителя Югры до суда

Житель Нефтеюганска похитил из магазина молочный шоколад. Мужчина вынес из торгового зала порядка 90 плиток, общей стоимостью около 4 тыс. рублей.

Задержавшим его полицейским 38-летний злоумышленник признался, что с детства является сладкоежкой и имеет страсть к шоколаду. Поскольку денег на покупку лакомства не было, мужчина решился на хищение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, – сообщают в УМВД РФ по ХМАО.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 05.06.18

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