В Нефтеюганске няня била 8-месячного младенца

В Нефтеюганске судили няню, избивавшую 8-месячного младенца. Женщина нянчилась с чужим ребенком по устной договоренности с его родителями. Через некоторое время семья заметила изменения в поведении младенца. В квартире была установлена камера видеонаблюдения, которая и зафиксировала рукоприкладство беби-ситтер.

Няню обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 117 и 238 УК РФ (истязание и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года и один месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

В СУ СКР по ХМАО призвали граждан, столкнувшихся с такой же проблемой, обязательно обратиться в правоохранительные органы, чтобы предупредить факты противоправного поведения няни в других семьях и привлечь к ответственности за применение недопустимых форм воспитания.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 06.06.18

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